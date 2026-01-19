  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 09:58

《基金觀點》景順料中國資產續跑贏大市，出口增長角色料逐步減弱

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 景順趙耀庭指中國2025年貿易順差達1.2萬億美元
▷ 中國出口按年增5.9%，東盟出口抵銷對美下滑
▷ 政策推動經濟轉向內需信號清晰

　　景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，中國2025年的貿易順差達到1.2萬億美元，首次突破萬億美元關口。貿易順差擴大由出口增長帶動，以美元計出口按年增長5.9%，高於市場預期，顯示即使面臨關稅及其他不明朗因素，中國對外板塊仍然穩健。對東盟經濟體的強勁出口，已足以抵銷對美貿易的下滑。儘管美國對中國出口的關稅政策的不確定性上升，更強勁的區域出口增長在一定程度上抵銷相關影響，中國在未來一年有望進一步擴大全球市場佔有率。

*通脹明顯低於多數貿易夥伴，商品相對價格優勢明顯*

　　儘管貿易順差的絕對規模處於史無前例的高位，但中國經常帳順差佔GDP的比重已穩定於約2%至3%，仍處於國際上合理的範圍之內。不過，以美元計價的中國貿易順差規模已創歷史新高。鑑於中國整體GDP總量龐大，其對全球經濟的影響亦相對更加顯著。

　　推動去年中國出口激增的其中一個關鍵因素相當直接：人民幣的實質匯率競爭力，高於名義匯率所反映的水平。原因在於中國通脹水平明顯低於包括美國在內的多數貿易夥伴，使中國商品相對價格優勢明顯，從而令出口表現強於僅根據名義匯率所推斷的水平。

*政策推動經濟轉向內需訊號清晰，應聚焦國內投資機遇*

　　中國出口動能的強勁表現顯示，以出口為主的行業穩健性或超出市場原先預期。不過，從政策方向來看，推動經濟轉向內需增長動能的訊號日益清晰，新的經濟動力正逐步成形。投資者應持續聚焦中國國內市場的投資機遇。中國國內市場更多受本土因素影響，可望成為相對的「避風港」，或至少提供具吸引力的分散投資效果。

　　展望未來，預期中國貿易韌性仍將延續，但隨著政策層面推進自給自足及「反內捲」相關目標，出口在中國整體經濟增長中的角色料將逐步減弱。未來一年，預期中國資產表現有望持續跑贏大市，特別是股票及人民幣，隨著充足的財政與貨幣刺激配合穩健的貿易表現，中國經濟正逐步邁向再通脹。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道19日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區