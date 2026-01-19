  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 08:06

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監表彰稽查辦案有功集體和個人

摘要
免責聲明

▷ 中證監表彰稽查辦案25集體與20個人
▷ 中證監主席吳清出席表彰會並講話
▷ 容百科技涉誤導性陳述遭立案調查

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

政策「靶向」發力，鞏固市場穩中向好勢頭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「堅持穩字當頭，鞏固市場穩中向好勢頭」，這一部署，被列為中證監2026年資本市場改革發展的首要任務。圍繞這一部署，一系列靶向精准的政策舉措將陸續推出。市場人士認為，伴隨政策「組合拳」協同發力，資本市場穩中向好勢頭有望延續，築牢「十五五」開局穩市之基。

中證監：打造「三個過硬」的稽查鐵軍
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監1月17日消息，中證監第十四屆稽查辦案表彰獎勵會1月16日召開。中證監主席吳清表示，證監稽查執法戰線要鑄牢政治忠誠，全面提升調查質量，深化執法改革，強化科技賦能，推進法治建設，凝聚執法合力，不斷加強政治能力、業務能力建設，打造「三個過硬」的稽查鐵軍，堅決捍衛市場公平正義，更好護航資本市場高質量發展。

加快培育新增長點，服務消費政策支持料加碼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1月16日召開的國務院常務會議提出，要加快培育服務消費新增長點。2026年開年以來，服務消費領域政策支持力度持續加大。多個部門發布服務消費支持政策，涉及銀發經濟、綠色消費、文體消費等領域，上海、江蘇、北京等多地也推出地方性支持政策。


《上海證券報》

中證監表彰稽查辦案有功集體和個人
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監第十四屆稽查辦案表彰獎勵會日前在京召開。會議深入貫徹落實黨的二十屆四中全會、中央經濟工作會議和全國金融系統工作會議精神，全面總結稽查執法工作成效，隆重表彰近兩年在重大案件查辦中表現突出的25個稽查有功集體和20名稽查有功個人。中證監黨委書記、主席吳清出席並講話。

險資看好2026權益市場，掘金「硬科技」投資機會
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年權益市場走出「開門紅」，一家險資機構總經理在開年內部會議上強調，公司計劃通過加強資負聯動、強化損益管理，把握宏觀趨勢、深化權益策略，以實現年度利潤目標。

港股再融資迎開門紅，近30家公司集中「補血」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年開年以來，港股市場再融資活躍。Wind數據顯示，截至1月18日，已有近30家港股上市公司實施再融資，募資總額超過260億港元。相比2025年同期22家公司通過再融資募資10.71億港元，今年以來的港股再融資不僅數量有所增加，募資總額更是放大近26倍。


《證券時報》

數據要素價值加速釋放，千億藍海迎來質變
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新年伊始，數據要素市場呈現出「政策制度完善」與「地方實踐落地」並舉的特點。據證券時報記者不完全統計，今年以來已有多份聚焦數據要素價值挖掘的政策文件密集出台，地方層面也同步推進實踐探索，如山西印發推進數字經濟全面發展實施方案，全國首單「具身智能數據集」在江蘇完成交易。

中證監：打造稽查鐵軍，堅決捍衛市場公平正義
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監近日召開第十四屆稽查辦案表彰獎勵會，中證監黨委書記、主席吳清出席並講話。吳清指出，證監稽查執法戰線要鑄牢政治忠誠，全面提升調查質量，深化執法改革，強化科技賦能，推進法治建設，凝聚執法合力，不斷加強政治能力、業務能力建設，打造「三個過硬」的稽查鐵軍，堅決捍衛市場公平正義，更好護航資本市場高質量發展。

中證監對容百科技重大合同公告涉嫌誤導性陳述立案調查
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
寧波容百新能源科技股份有限公司披露日常經營重大合同的公告，涉嫌誤導性陳述。近日，中證監已對容百科技立案調查。中證監表示，下一步將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。

