AH股新聞

19/01/2026 17:00

《鍾之日記》恒指連跌三日，內需逆市炒高

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 恒指連跌三日，1月19日跌281點，主板成交2257億港元
▷ 內需股逆市上漲，李寧漲2.9%、蒙牛升2.8%
▷ 中國太平預計去年盈利增215%-225%，股價升6.4%

　　1月19日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　美股上周五（16日）全線回落，反映中概股表現的金龍指數跌逾1%。恒指今早受壓低開203點，隨後內地公布去年經濟增速達標，內需股逆市炒高，大市一直維持約200至300點跌幅，恒生指數全日收報26563，跌281點或1%，三連跌累計跌幅約1.6%；主板成交近2257億元，為兩周以來最低。

*A股縮量收升0.29%，航天航空板塊領漲*

　　人行今日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，這是貨幣政策適度寬鬆的重要體現。此外，兩融業務融資保證金比例由80%提升到100%今日起正式施行。中信證券、中信建投、銀河證券等券商也紛紛發布通知：將調整僅限於投資者新開立的合約。全年GDP等重磅數據今日公布，滬深股市指數今天升跌不一，滬指反覆收升0.29%，終止四連跌，收報4114點，深成指也升0.09%，創業板指則跌0.7%。成交量回落，滬深兩市全日交易額2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量3179億元或10.5%。

*提振內需政策可期，李寧蒙牛股價炒高*

　　國家統計局數據顯示，強出口支撐下中國經濟2025年同比增長5%，實現「5%左右」年度目標。惟四季度GDP同比增長4.5%，增速創三年最低單季水平。去年12月消費增速降至三年低點，全年投資增速同比下降3.8%，為30年來首次負增長，凸顯經濟日益失衡，內需疲軟仍是中國經濟面臨的一大挑戰。

　　市場密切關注2026年中國將如何設定經濟增速目標，分析人士預估落在「5%左右」和「4.5-5%」不等。他們並認為，近期政策恐不足以推動經濟企穩回升，倘若今年增速目標繼續定在5%，就需要採取更有力的措施提振內需。

　　內需股見炒作，李寧(02331)漲2.9%，蒙牛乳業(02319)升2.8%，漲幅在藍籌股中位居前列。其他內需消費股方面，比亞迪(01211)升1.5%，361度(01361)收升1.2%，九毛九(09922)揚1%。

　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，2026年經濟增長目標將於3月5日全國人民代表大會期間公布。若增長目標仍設定為5%，可能需要採取有力且創新性的政策措施來提振消費，因為針對汽車等消費品的常規補貼措施效果可能減弱。考慮到服務需求正處於上升通道，服務消費或成為潛在發力點。

　　中信銀行(國際)首席經濟師丁孟分析，2025年12月中國工業生產繼續保持較快增速，全年GDP增長5%，顯示在全球貿易環境變化的情況下，中國經濟仍具韌性。2026年預計出口增速將有所回落，中國全年GDP增長4.9%左右。在結構性降息後，人民銀行表示未來仍有降息降準空間，預計貨幣政策對經濟仍有支撐。在「十五五」的開局之年，財政政策對於經濟的支持力度也將有所增強。疊加擴大內需的各項政策，將能支撐2026年中國經濟開門紅。

*中國太平逆市升6.4%，料去年多賺超2倍*

　　中國太平(00966)今日午間披露業績預增公告，據初步估算，集團截至去年12月31日止年度股東應佔溢利預計較2024年同期增加約215%至225%，2024年年度股東應佔溢利為84.32億元。公司解釋稱，盈利增加的主因是淨投資業績較2024年度有所提升，以及中國國家稅務部門針對中國保險行業推出的新企業所得稅稅收政策的一次性影響。

　　受到盈喜消息刺激，中國太平股價由跌轉升，一度升超8%高見23.24元，創2019年5月以來逾六年半高；最終收升6.4%，報22.8元。

　　摩根大通發表研究報告指，中國中小型保險股去年跑贏大市，股價平均上升約58%，反映市場對新興人壽保險需求及宏觀經濟向好的樂觀情緒正在增加。不過，近期的溫和盈利及股息預期調整，似乎只部分反映了2025年下半年宏觀經濟向好因素。

　　基於對保險公司承保韌性、每股盈利增長及股息能見度有信心，摩通認為內險股股價有充足上行空間，該行將中國太平的評級由「減持」一舉上調至「增持」，目標價由9.4元升至30元，看好其壽險銷售復甦及短期盈利預測上調，可能觸發股價上升。

　　其他內險股多數走低，新華保險(01336)挫逾2%，中國人民保險集團(01339)跌超1%，中國平安(02318)、中國財險(02328)及中國太保(02601)跌不足1%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

