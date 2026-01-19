  • 會員
19/01/2026 08:51

《中國要聞》境外收入補稅追溯期據報為近三年，以自查申報形式進行

摘要
免責聲明

▷ 境外收入補稅自查申報追溯近三年（2022-2024）
▷ 部分案例要求自查五年（2020-2024）
▷ 稅務機關以短信/電話提示自查非正式追徵

　　據《第一財經》近日報道，目前中國內地稅務居民境外收入的補稅追溯期較此前拉長，最早可至2020年甚至2017年。不過《財新》指出，該說法有一定誤讀，目前各地稅務機關主要提示納稅人自查申報近三年即2022-2024年度境外收入，部分要求自查近五年；提示自查申報和法律意義上的追徵稅款也有所區別。

　　據《財新》引述一名國家稅務總局人士稱，稅務機關主要提示有境外收入的納稅人核查近三年度的收入情況，個別金額較大的核查不超過五年收入。一名接觸過相關案例的稅務律師表示，稅務機關大多要求納稅人自查近三年境外收入，但有個別客戶反饋被要求自查近五年收入，即2020年至2024年度。另有稅務系統人士表示，也存在納稅人主動補繳了2020年以前更早年度境外收入稅款的情況，但不是全國面上這麼要求。

　　報道強調，目前稅務機關通過短信、電話等渠道提示納稅人，要求納稅人自查以往年度收入並且申報納稅，不同於法律意義上的追徵稅款，主要區別在於稅務機關是否下達稅務事項通知書等正式文書。

　　根據現行《稅收徵收管理法》等法律規定，因稅務機關的責任導致未繳或少繳稅款的，稅務機關在三年內可以要求納稅人、扣繳義務人補繳稅款，但是不得加收滯納金。因納稅人、扣繳義務人計算錯誤等導致未繳或少繳稅款的，稅務機關在三年內可以追徵稅款、滯納金；有特殊情況的，追徵期可以延長到五年。對偷稅、抗稅、騙稅的，稅務機關追徵稅款和滯納金不受前述規定的期限限制，即無限期追徵。

　　2025年以來，不少從事美股、港股交易的人士收到稅務局的短信或電話，提示自查境外收入並申報納稅。據《財新》此前的報道，在一個納稅年度內，境外炒股盈利盈虧互抵後按20%稅率徵稅，如果淨虧損則無需繳稅；以單筆交易的賣出成交獲利為準，浮盈浮虧不計入其中。
 
《經濟通通訊社19日專訊》

