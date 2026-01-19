《中歐關係》歐盟據報擬強制禁止中國供應商參與關鍵基礎設施

據英國《金融時報》報道，歐盟官員透露，歐盟擬提議在關鍵基礎設施中逐步停用中國製造的設備，禁止華為和中興通訊等企業參與電訊網絡、太陽能系統及安檢掃描儀器等領域。



報道稱，歐盟正大幅調整安全與科技政策，反思對美國科技大廠和中國的高風險供應商的依賴，部分歐盟官員擔心中國供應商可能蒐集敏感資料。



歐盟即將於本周二（20日）發布「網絡安全提案」，計劃將目前限制或排除高風險供應商進入網絡領域的自願機制，提升為所有歐盟國家強制執行。



知情人士表示，設備淘汰的具體時間表將取決於供應商對歐盟造成的「風險大小」以及所屬行業，同時也會考慮相關成本和替代供應商的可獲取性。比如，歐盟目前安裝的太陽能電池板中超90%為中國製造，有觀點認為完全禁用比較困難。部分行業官員認為，歐盟需要同時降低對中美兩國供應商的依賴，目前尚無切實可行的替代方案。電信運營商警告稱，直接禁令可能會推高消費者支出。



報道指，歐盟委員會提出草案後，將交付歐洲議會和歐盟各成員國磋商。由於國家安全屬於各國權責，擬議中的執行時程或面臨部分歐盟國家反彈。該提案還可能引發歐盟相關游說團體反對，比如歐洲太陽能協會。

《經濟通通訊社19日專訊》