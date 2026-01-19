  • 會員
19/01/2026 09:16

《神州能源》去年全社會用電量首超10萬億千瓦時，增速放緩至5%

　　國家能源局最新發布的數據顯示，2025年全社會用電量首超10萬億千瓦時，達10.37萬億千瓦時，按年增速則放緩至5%，較2024年放緩1.8個百分點。這是首次單一國家一年內用電量突破10萬億千瓦時，相當於美國全年用電量的2倍多，超過歐盟、俄羅斯、印度、日本4個經濟體的年用電量總和。

*高技術及裝備製造業用電量增速為6.4%*

　　從產業端看，第一產業用電量1494億千瓦時，同比增長9.9%；第二產業用電量6.64萬億千瓦時，同比增長3.7%；第三產業用電量1.99萬億千瓦時，同比增長8.2%；城鄉居民生活用電量1.59萬億千瓦時，同比增長6.3%。

　　第二產業仍是2025年用電「基本盤」，佔比約為64%。四大高耗能行業用電增速相對偏低，同比增長1.8%。而高技術及裝備製造業用電量增速為6.4%，汽車製造業、通用設備製造業、儀器儀表製造業增速排名前三。

　　第三產業、城鄉居民生活用電是拉動全社會用電增長的主要動力，對全社會用電量增長的貢獻率達到50%。第三產業中，充換電服務業增長48.8%，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量增速達到17%，是第三產業用電量增長的主要原因。
《經濟通通訊社19日專訊》

