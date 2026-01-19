【聚焦數據】內地去年12月原煤原油產量略降，天然氣產量同比增超5%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 同期原油產量1780萬噸，同比降0.6%
▷ 天然氣產量230億立方米，同比增5.1%
國家統計局公布2025年12月份能源生產情況，規模以上工業（以下簡稱規上工業）原煤、原油生產保持穩定，天然氣生產平穩增長，電力生產保持增長。
*原煤、原油生產同比分別跌1%和0.6%*
原煤產量穩中略降。12月份，規上工業原煤產量4.4億噸，同比下降1%，降幅較11月略有擴大0.5個百分點；日均產量1410萬噸。1-12月份，規上工業原煤產量48.3億噸，同比增長1.2%。
原油生產保持穩定。12月份，規上工業原油產量1780萬噸，同比下降0.6%；日均產量57.4萬噸。1-12月份，規上工業原油產量21605萬噸，同比增長1.5%。
原油加工增速加快。12月份，規上工業原油加工量6246萬噸，同比增長5%，增速比11月份加快1.1個百分點；日均加工量201.5萬噸。1-12月份，規上工業原油加工量73759萬噸，同比增長4.1%。
*天然氣產量同比增5.1%，增長平穩*
天然氣生產平穩增長。12月份，規上工業天然氣產量230億立方米，同比增長5.1%，增速比11月縮小0.6個百分點；日均產量7.4億立方米。
1-12月份，規上工業天然氣產量2619億立方米，同比增長6.2%。
規上工業電力生產保持增長。12月份，規上工業發電量8586億千瓦時，同比增長0.1%；日均發電量277億千瓦時。1-12月份，規上工業發電量97159億千瓦時，同比增長2.2%。
*水電、核電、風電、太陽能發電增速放緩*
分品種看，12月份，規上工業火電降幅收窄，水電、核電、風電、太陽能發電增速放緩。
其中，規上工業火電同比下降3.2%，降幅比11月份收窄1個百分點；規上工業水電增長4.1%，增速比11月份放緩13個百分點；規上工業核電增長3.1%，增速比11月份放緩1.6個百分點；規上工業風電增長8.9%，增速比11月份放緩13.1個百分點；規上工業太陽能發電增長18.2%，增速比11月份放緩5.2個百分點。
《經濟通通訊社19日專訊》
