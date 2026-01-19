【聚焦數據】2025年人均可支配收入同比增長5%，人均消費支出增4.4%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家統計局公布，全年全國居民人均可支配收入43377元（人民幣．下同），比上年名義增長5%，扣除價格因素，實際增長5%。



分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入56502元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）4.3%，扣除價格因素，實際增長4.2%；農村居民人均可支配收入24456元，增長5.8%，實際增長6%。全國居民人均可支配收入中位數36231元，增長4.4%。



按收入來源分，2025年，全國居民人均工資性收入24555元，增長5.3%，佔人均可支配收入的比重為56.6%；人均經營淨收入7252元，增長5%，佔人均可支配收入的比重為16.7%；人均財產淨收入3490元，增長1.6%，佔人均可支配收入的比重為8%；人均轉移淨收入8080元，增長5.7%，佔人均可支配收入的比重為18.6%。



2025年，全國居民人均可支配收入中位數36231元，增長4.4%，中位數是平均數的83.5%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數51115元，增長3.7%，中位數是平均數的90.5%；農村居民人均可支配收入中位數20711元，增長5.6%，中位數是平均數的84.7%。



*全年人均消費支出實際增長4.4%*



居民消費支出情況方面，全年全國居民人均消費支出29476元，增長4.4%，扣除價格因素，實際增長4.4%。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出35869元，增長3.8%，扣除價格因素，實際增長3.7%；農村居民人均消費支出20259元，增長5.1%，扣除價格因素，實際增長5.3%。



2025年，全國居民人均食品煙酒消費支出佔人均消費支出的比重（恩格爾系數）為29.3%，比上年下降0.5個百分點；人均服務性消費支出增長4.5%，佔人均消費支出的比重為46.1%，與上年持平。



其中，人均衣著消費支出1554元，增長2.2%，佔人均消費支出的比重為5.3%；人均居住消費支出6397元，增長2.1%，佔人均消費支出的比重為21.7%；人均生活用品及服務消費支出1667元，增長7.7%，佔人均消費支出的比重為5.7%；人均交通通信消費支出4306元，增長8.3%，佔人均消費支出的比重為14.6%；人均教育文化娛樂消費支出3489元，增長9.4%，佔人均消費支出的比重為11.8%；人均醫療保健消費支出2573元，增長1%，佔人均消費支出的比重為8.7%；人均其他用品及服務消費支出859元，增長11.2%，佔人均消費支出的比重為2.9%。

《經濟通通訊社19日專訊》