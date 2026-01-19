  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 10:54

【聚焦數據】2025年末全國人口減少339萬人至14.05億，出生率不足千分之六

　　國家統計局公布，2025年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）140489萬人，比上年末減少339萬人，連續四年人口負增長。全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰；人口自然增長率為-2.41‰。

　　從性別構成看，男性人口71685萬人，女性人口68804萬人，總人口性別比為104.19（以女性為100）。從年齡構成看，16-59歲人口85136萬人，佔全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口32338萬人，佔全國人口的23.0%，其中65歲及以上人口22365萬人，佔全國人口的15.9%。

　　從城鄉構成看，城鎮常住人口95380萬人，比上年末增加1030萬人；鄉村常住人口45109萬人，減少1369萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.89%，比上年末提高0.89個百分點。

　　從受教育程度看，16-59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比上年提高0.1年。
《經濟通通訊社19日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區