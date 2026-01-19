  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 11:58

《中國要聞》茶顏悅色京滬深密集招聘，月薪最高超7萬，稱是常規人員儲備

　　招聘平台信息顯示，茶顏悅色母公司在北京、深圳和上海開放多個崗位。其中，上海開放的崗位偏向品牌、內容與市場：4萬-4.5萬元（人民幣．下同）的月薪招聘內容負責人，4萬-6萬元的月薪招聘品牌負責人，4.5萬-7.5萬的月薪招聘市場負責人，5萬-6萬的月薪招聘會員體系架構師等。

　　北京的崗位則偏向技術類，以1.5萬-6萬的月薪招聘數據產品經理，分別有備貨計劃方向、數據指標方向、供應鏈智能補貨方向等。在深圳，茶顏悅色以2萬-2.8萬元的月薪招聘深圳倉庫負責人。

　　有分析認為，這透露出茶顏悅色想進一步拓展至更多城市的信號。茶顏悅色方面昨日（18日）回應稱，這是常規的人員儲備，如有新的開店計劃，會在茶顏悅色的官方賬號和大家分享。

　　截至目前，茶顏悅色在營門店數有758家，五成以上門店集中在湖南。數據顯示，其在湖南有405家門店，江蘇155家，湖北118家，四川2家，重慶78家。該品牌主要分布在新一線城市，佔比為77.44%。2025年，新開門店數量不到200家。
《經濟通通訊社19日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰19/01/2026 12:25  【內房困局】萬科等被長沙市中級人民法院執行１０﹒８億元

下一篇新聞︰19/01/2026 11:51  【數據解讀】統計局：持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大

其他
More

19/01/2026 11:48  【數據解讀】保銀資本：若GDP增長目標仍設為5%，需創新措施提振消費

19/01/2026 11:43  【數據解讀】澳新銀行：內需不足已成顯著制約，關注今年增長目標是否下調

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區