《中國要聞》茶顏悅色京滬深密集招聘，月薪最高超7萬，稱是常規人員儲備

招聘平台信息顯示，茶顏悅色母公司在北京、深圳和上海開放多個崗位。其中，上海開放的崗位偏向品牌、內容與市場：4萬-4.5萬元（人民幣．下同）的月薪招聘內容負責人，4萬-6萬元的月薪招聘品牌負責人，4.5萬-7.5萬的月薪招聘市場負責人，5萬-6萬的月薪招聘會員體系架構師等。



北京的崗位則偏向技術類，以1.5萬-6萬的月薪招聘數據產品經理，分別有備貨計劃方向、數據指標方向、供應鏈智能補貨方向等。在深圳，茶顏悅色以2萬-2.8萬元的月薪招聘深圳倉庫負責人。



有分析認為，這透露出茶顏悅色想進一步拓展至更多城市的信號。茶顏悅色方面昨日（18日）回應稱，這是常規的人員儲備，如有新的開店計劃，會在茶顏悅色的官方賬號和大家分享。



截至目前，茶顏悅色在營門店數有758家，五成以上門店集中在湖南。數據顯示，其在湖南有405家門店，江蘇155家，湖北118家，四川2家，重慶78家。該品牌主要分布在新一線城市，佔比為77.44%。2025年，新開門店數量不到200家。

《經濟通通訊社19日專訊》