【ＡＩ】內媒：宇樹科技2025年人形機器人出貨量超過5500台

據內媒《36氪》報道，從宇樹科技代理商和供應商處獲悉，2025年，宇樹科技的人形機器人出貨量超5500台，量產下線超6000台（非累計），上述 數據均為 純人形機器人的數量，不含雙臂輪子底盤等其他機器人。

《經濟通通訊社19日專訊》