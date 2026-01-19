  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 14:11

【ＡＩ】內媒：宇樹科技2025年人形機器人出貨量超過5500台

　　據內媒《36氪》報道，從宇樹科技代理商和供應商處獲悉，2025年，宇樹科技的人形機器人出貨量超5500台，量產下線超6000台（非累計），上述數據均為純人形機器人的數量，不含雙臂輪子底盤等其他機器人。
《經濟通通訊社19日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

上一篇新聞︰19/01/2026 14:15  【新股上市】誠益生物擬香港上市，中證監要求補充股權架構搭建及返程併購等事項

下一篇新聞︰19/01/2026 14:09  《Ａ股焦點》三隻松鼠漲逾２％，部分堅果禮今日起出廠價上漲

其他
More

19/01/2026 14:32  保時捷中國總裁回應銷量下滑：預期之內，在華戰略調整初見成效

19/01/2026 14:00  【ＦＯＣＵＳ】人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區