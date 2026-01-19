保時捷中國總裁回應銷量下滑：預期之內，在華戰略調整初見成效

保時捷近日公布的數據顯示，其2025年全球銷量為27.94萬輛，同比下滑10%。其中，中國市場銷量為4.19萬輛，同比下降26.28%。



對於中國市場銷量下滑，保時捷中國總裁潘勵馳(Alexander Pollich)接受記者採訪時表示：「2025年對整個豪華車市場而言，確實是充滿挑戰的一年。作為專注於超豪華領域的純進口品牌，保時捷所面臨的壓力更為直接。我們在2025年的銷量回調，是在堅持質大於量核心戰略下，對市場環境的主動響應和預期之內的調整。我們專注於維護一個健康的供需關係和穩定的價值體系。」



公開資料顯示，截至2025年底，保時捷在華銷量已連續4年下滑，2022年到2024年銷量依次為9.33萬輛、7.93萬輛、5.69萬輛，同比下滑幅度分別為2.5%、15%、28%。



潘勵馳認為，保時捷中國銷量面臨短期波動，不過其戰略調整成效已開始顯現。首先，保時捷中國通過主動業務調整穩固了基本盤。「在百萬元以上的核心細分市場，我們的表現堅韌。保時捷中國推出的Cayenne和Macan 勁馳版和逐夢版、Panamera雋永版等中國專屬車型，已獲得積極市場反饋，這些都是戰略調整初見成效的訊號。」潘勵馳說。

