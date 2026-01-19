《中歐關係》波蘭擬禁中國電動車進入軍事基地，外交部：反對泛化國家安全概念

有波蘭媒體報道稱，波蘭軍隊正考慮禁止中國電動汽車進入軍事基地，理由是存在收集敏感數據的風險。



在今日舉行的外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆被問及相關問題時回應稱：「我們注意到相關的報道。中方一貫認為，應該避免泛化國家安全的概念。」

《經濟通通訊社19日專訊》