《中國監管》中證監立案調查容百科技，涉與寧德時代超千億元大單

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中證監周日（18日）宣布，對鋰電池材料商容百科技(滬:688005)立案調查，因其披露日常經營重大合同的公告涉嫌誤導性陳述。容百科技此前公布與寧德時代(03750)(深:300750)簽訂的超1200億元(人民幣．下同)大單，引發市場注目，並招致交易所問詢函。中證監通報並稱，下一步，將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。



*容百科技回應：積極配合證監會工作*



容百科技隨後公告指出，目前公司各項經營活動和業務均正常開展。立案調查期間，公司將積極配合證監會的相關工作，並及時履行信息披露義務。



該公司並同步披露對上交所問詢函的回覆公告。針對監管重點關注的合同履約能力，其解釋，計劃通過投資併購、自建等方式大規模擴產；預計未來三年相關資本性支出合計約87億元，並擬通過銀行貸款、自有資金等方式滿足項目的資金需求。



上周二（13日），容百科技披露日常經營重大合同稱，與寧德時代簽署磷酸鐵鋰正極材料採購合作協議，5年供應量預計305萬噸，總銷售金額超過1200億元。該公司當日稍晚便收到上海證券交易所問詢函。上交所指出，容百科技已披露的磷酸鐵鋰產能遠低於協議所需的供應量，要求公司說明是否具備相應的履約能力；此外，上交所要求容百科技明確說明是否存在借大額合同進行股價炒作的動機。



容百科技股票自14日起連續停牌。公司在周五（16日）的公告中曾初步表示，協議未約定採購金額，「1200億元合同總金額」是公司估算得出，最終實際銷售規模需根據實際訂單簽訂時的原材料價格以及數量確定，銷售金額具有不確定性。

《經濟通通訊社19日專訊》