《中加關係》中加達成「電動車換油菜籽」協議，中國商務部官員：冀加方積極履行承諾

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中加兩國長達數年的貿易僵局出現重大轉機。中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼上周五（16日）於北京舉行會談，雙方宣布達成初步貿易協議。卡尼在會後記者會上證實，加拿大已同意給予中國電動車每年最多4.9萬輛的進口配額，並適用6.1%的最惠國待遇關稅，此前關稅為100%。作為回應，中方承諾大幅削減對加拿大油菜籽的懲罰性關稅，關稅降至約15%的綜合稅率， 並取消對加拿大豌豆、龍蝦、螃蟹等農產品的歧視性關稅 。



中國商務部美大司負責人表示，中加雙方本著合作精神開展了多輪磋商，努力壓縮問題清單。關於電動車協議，這是加方朝著正確方向邁出的積極一步，對中國電動汽車開拓加拿大市場來說也是個好消息。希望加方積極履行有關承諾，同時繼續與中方相向而行，通過友好協商，為進一步拓展兩國電動汽車貿易和投資合作，創造更加公平、穩定、非歧視的環境。相應地，中方將根據有關法律法規，調整加方關注的油菜籽反傾銷措施和對加部分農水產品採取的反歧視措施。相信這些安排將對深化中加相關產業合作、增進兩國民眾福祉等發揮積極作用。



根據協議，加拿大將自2024年起實施的、針對中國電動汽車100%的關稅大幅縮減，卡尼還介紹，有關每年4.9萬輛的進口額配將在五年內逐步提升至7萬輛。卡尼在表示其為「回歸近期貿易摩擦前水平」的同時，也提出這將為加拿大人帶來更多利益。不過，安大略省省長福特批評此舉可能損害本國汽車製造業，並影響與美國的汽車市場合作。

《經濟通通訊社19日專訊》