《中國要聞》海南自貿港封關首月，「零關稅」減免稅款逾1億，新增外企331戶

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

海南省新聞辦公室今日舉行新聞發布會，介紹海南自貿港封關首月進展情況。



發布會上，海南省委深改辦（自貿港工委辦）常務副主任關繼榮表示，自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，封關首月「零關稅」政策開展業務53票，貨值7.53億元（人民幣．下同）、同比增長38.9%，減免稅款1.09億元、增長194.6%；加工增值免關稅政策開展業務214票、增長37.2%，貨值8586.68萬元，減免關稅331.83萬元；禁限清單政策完成首票業務，貨值34.7萬元，標誌著封關政策全面落地見效。



*封關首月，進出境旅客增長31.3%，新增外資企業增13%*



關繼榮介紹，對外開放口岸高效運行，客貨流量穩步提升。海關優化升級監管模式，對符合條件的保稅及「零關稅」貨物實施「徑予放行」，口岸運行順暢高效，貨物與人員通關效率不斷提升，平均通關時間壓縮27%。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月對外開放口岸貨物進出口總值163.68億元，增長3.6%；進出境旅客28.91萬人次，日均0.93萬人次、增長31.3%，其中免簽入境外國人數日均0.26萬人次、增長64.3 %。



另外，封關政策的落地實施有效激發了市場投資創業熱情，越來越多的企業來到海南做生意。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月新增各類經營主體2.68萬戶，其中新增企業2.1萬戶，同比增長16.42%；企業增量佔總量比例從封關前的42%提高到近80%，結構優化趨勢進一步凸顯。新增外資企業331戶，同比增長13%。



離島免稅市場持續火熱。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月銷售金額48.6億元，同比增長46.8%；購物人數74.5萬人次，同比增長30.2%；購物件數349.4萬件，同比增長14.6%。

《經濟通通訊社19日專訊》