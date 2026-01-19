  • 會員
19/01/2026 11:13

《中國要聞》海南自貿港封關首月，「零關稅」減免稅款逾1億，新增外企331戶

▷ 海南自貿港封關首月零關稅減免稅款1.09億元
▷ 新增外資企業331戶同比增長13%
▷ 離島免稅銷售額48.6億元同比增46.8%

　　海南省新聞辦公室今日舉行新聞發布會，介紹海南自貿港封關首月進展情況。

　　發布會上，海南省委深改辦（自貿港工委辦）常務副主任關繼榮表示，自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，封關首月「零關稅」政策開展業務53票，貨值7.53億元（人民幣．下同）、同比增長38.9%，減免稅款1.09億元、增長194.6%；加工增值免關稅政策開展業務214票、增長37.2%，貨值8586.68萬元，減免關稅331.83萬元；禁限清單政策完成首票業務，貨值34.7萬元，標誌著封關政策全面落地見效。

*封關首月，進出境旅客增長31.3%，新增外資企業增13%*

　　關繼榮介紹，對外開放口岸高效運行，客貨流量穩步提升。海關優化升級監管模式，對符合條件的保稅及「零關稅」貨物實施「徑予放行」，口岸運行順暢高效，貨物與人員通關效率不斷提升，平均通關時間壓縮27%。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月對外開放口岸貨物進出口總值163.68億元，增長3.6%；進出境旅客28.91萬人次，日均0.93萬人次、增長31.3%，其中免簽入境外國人數日均0.26萬人次、增長64.3 %。

　　另外，封關政策的落地實施有效激發了市場投資創業熱情，越來越多的企業來到海南做生意。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月新增各類經營主體2.68萬戶，其中新增企業2.1萬戶，同比增長16.42%；企業增量佔總量比例從封關前的42%提高到近80%，結構優化趨勢進一步凸顯。新增外資企業331戶，同比增長13%。

　　離島免稅市場持續火熱。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，首月銷售金額48.6億元，同比增長46.8%；購物人數74.5萬人次，同比增長30.2%；購物件數349.4萬件，同比增長14.6%。
《經濟通通訊社19日專訊》

