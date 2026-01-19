  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 11:38

【ＡＩ】胡潤發布中國人工智能50強，寒武紀以6300億登頂，摩爾線程第二

　　胡潤研究院今日發布的《2025胡潤中國人工智能企業50強》顯示，AI芯片企業寒武紀(滬:688256)以6300億元（人民幣．下同）的價值位居榜首，比上年增長165%；國產GPU第一股摩爾線程排名第二，價值3100億元；中國首批實現全流程國產化的高端GPU企業沐曦排名第三，價值2500億元。科大訊飛以1300億元的價值位居第四，地平線以1200億元的價值位居第五，穩居車載AI芯片及智駕解決方案領軍地位。

　　北京以19家上榜企業領先，其中包括寒武紀、月之暗面和雲知聲等知名企業；上海有14家上榜企業，比去年增加5家，以沐曦、商湯為代表；深圳上榜6家，雲天勵飛、奧比中光和晶泰科技等企業榜上有名；廣州有4家上榜企業，以小馬智行、文遠知行和雲從科技為代表。

　　算力硬件類企業上榜14家，比去年增加9家，寒武紀是其中的佼佼者；數據分析決策類企業有11家，比去年增加4家，晶泰科技是其中的代表；內容生成類、視覺識別類、自動駕駛類各都有8家上榜，稀宇極智、商湯科技、小馬智行分別是各自領域領先企業；語音識別類企業有3家，科大訊飛是行業標桿。

　　上榜企業平均成立於2014年，僅科大訊飛、拓爾思2家企業成立於2000年以前。最年輕的上榜企業是月之暗面、百川智能和階躍星辰，它們均成立於2023年，均為AIGC大模型企業。
《經濟通通訊社19日專訊》

