貨幣攻略
AH股新聞

19/01/2026 15:34

【聚焦數據】2025年廣東外貿9.49萬億創新高，出口增2.5%、進口增7.8%

免責聲明

▷ 2025年廣東外貿進出口9.49萬億元，出口增2.5%，進口增7.8%
▷ 對東協、香港、歐盟進出口均超萬億，分別增5.8%、12.5%、8.4%
▷ 機電產品出口4.15萬億元，集成電路進口1.3萬億元增15.5%

　　據海關總署廣東分署統計，2025年，廣東貨物貿易進出口9.49萬億元(人民幣．下同)，同比增長4.4%，創歷史年度新高，佔全國外貿總值的20.9%，較上年提升0.1個百分點，連續40年居全國各省市首位，對全國外貿增長的貢獻率達24.1%。其中，出口6.03萬億元，增長2.5%；進口3.46萬億元，增長7.8%。

　　2025年四個季度，廣東進出口增速分別為4.1%、3.8%、3.5%和6.1%，規模分別為2.13萬億、2.41萬億、2.47萬億、2.48萬億元，呈現逐季攀升態勢。

*對東盟、香港、歐盟進出口規模均突破萬億元*

　　2025年，廣東對前三大貿易夥伴東盟、香港、歐盟進出口規模均突破萬億元，分別為1.53萬億、1.28萬億、1.13萬億元，分別增長5.8%、12.5%、8.4%。對中亞五國、非洲、中東等新興市場進出口分別增長23.6%、10.7%、8.5%，均高於廣東整體增速。對共建「一帶一路」國家進出口3.66萬億元，增長5%，佔進出口總值的38.5%，同比提升0.2個百分點。

　　2025年，廣東出口機電產品4.15萬億元，增長7.3%，佔出口總值的68.7%，同比提升3.1個百分點。其中，電子元件、電工器材、電腦及其零部件出口分別增長20%、16.8%、9.9%；無人機、3D打印機、工業機器人等綠色智能產品出口增速分別達40.9%、37.1%、33.9%，農業機械出口成倍增長，高端化、智能化、綠色化特徵愈發鮮明。

　　2025年，廣東進口集成電路1.3萬億元，增長15.5%，佔進口總值的37.5%；進口電腦及其零部件3519億元，增長19.3%；進口半導體製造設備736.8億元，增長33.2%。

　　2025年，廣東有進出口實績的企業數量17.2萬家，增加17.6%。其中，民營企業14.8萬家，增加20%，進出口6.07萬億元，增長4.9%，佔全省外貿總值的63.9%，提升0.3個百分點；外商投資企業進出口3.03萬億元，增長6.5%，呈現持續回暖向好態勢。
《經濟通通訊社19日專訊》

