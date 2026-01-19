【內房困局】萬科等被長沙市中級人民法院執行10.8億元

天眼查天眼風險信息顯示，近日，萬科(02202)(深:000002)、長沙市萬科企業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的10.8億餘元人民幣，執行法院為湖南省長沙市中級人民法院。

《經濟通通訊社19日專訊》