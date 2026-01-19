【內房困局】萬科等被長沙市中級人民法院執行10.8億元

天眼查天眼風險信息顯示，近日，萬科(02202)(深:000002)、長沙市萬科企業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的10.8億餘元人民幣，執行法院為湖南省長沙市中級人民法院。
《經濟通通訊社19日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
19/01/2026 12:25
天眼查天眼風險信息顯示，近日，萬科(02202)(深:000002)、長沙市萬科企業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的10.8億餘元人民幣，執行法院為湖南省長沙市中級人民法院。
《經濟通通訊社19日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
下一篇新聞︰19/01/2026 11:58 《中國要聞》茶顏悅色京滬深密集招聘，月薪最高超７萬，稱是常…
19/01/2026 11:51 【數據解讀】統計局：持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大
19/01/2026 11:48 【數據解讀】保銀資本：若GDP增長目標仍設為5%，需創新措施提振消費
19/01/2026 11:43 【數據解讀】澳新銀行：內需不足已成顯著制約，關注今年增長目標是否下調
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON