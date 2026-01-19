  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 12:25

【內房困局】萬科等被長沙市中級人民法院執行10.8億元

　　天眼查天眼風險信息顯示，近日，萬科(02202)(深:000002)、長沙市萬科企業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的10.8億餘元人民幣，執行法院為湖南省長沙市中級人民法院。
《經濟通通訊社19日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

下一篇新聞︰19/01/2026 11:58  《中國要聞》茶顏悅色京滬深密集招聘，月薪最高超７萬，稱是常…

其他
More

19/01/2026 11:51  【數據解讀】統計局：持續發力擴大內需，消費市場規模穩步擴大

19/01/2026 11:48  【數據解讀】保銀資本：若GDP增長目標仍設為5%，需創新措施提振消費

19/01/2026 11:43  【數據解讀】澳新銀行：內需不足已成顯著制約，關注今年增長目標是否下調

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區