etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 09:30

《Ａ股行情》滬指低開0.27%，中證監嚴查過度炒作操縱市場行為

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指低開0.27%，深成指及創業板指跟跌
▷ 中證監嚴查過度炒作及操縱市場行為
▷ 滬深北交易所上調融資保證金比例至100%

　　中國證監會上周召開2026年系統工作會議，稱要嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為，堅決防止市場大起大落。監管為市場降溫動作持續，滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.27%，報4090.72點，深成指低開0.41%，創業板指低開0.6%。

　　中證監會議強調堅持穩字當頭，鞏固市場穩中向好勢頭，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為。官媒評論文章稱，監管「降溫」的本質不是「熄火」，更不是打壓市場，而是擠泡沫、去炒作，讓資金真正流向優質標的。

　　早前滬深北交易所發布通知上調融資保證金比例，相關安排今日起正式施行。中信證券、中信建投、銀河證券等券商也紛紛發布通知：將兩融業務融資保證金比例由80%提升到100%，調整僅限於投資者新開立的合約。調整前尚未了結的融資合約及其展期仍按原規定執行。據悉，截至1月15日，存量融資餘額2.7萬億元(人民幣．下同)，這部分暫不受影響。

　　中銀證券認為，從實際影響看，多數券商自設的保證金與維持擔保比例通常已高於監管底線，本次上調信號意義大於實際影響。

　　另外，去年第四季GDP等重要數據今日出爐，預計第四季度GDP或同比增長4.5%，增速創下三年低點。全年經濟成長預計在5%，與官方設定的目標一致。消費和投資可能仍然是經濟中的薄弱環節。去年12月社會消費品零售總額增速或放緩至三年來最低。固定資產投資料出現自官方數據開始統計以來的首次年度萎縮。

　　人民銀行今日進行1583億元7天期逆回購，公開市場有861億元逆回購到期，即今日淨投放722億元。本周公開市場將有9515億元逆回購到期。
《經濟通通訊社19日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

