19/01/2026 11:34

《Ａ股行情》滬深股市走勢分化，滬指半日升0.13%，旅遊股走強

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指半日升0.13%報4107.18點，深成指跌0.01%
▷ 旅遊股大連聖亞、九華旅遊升停，海南自貿區概念股漲2.2%
▷ 2026年春運2月2日啟動，鐵路預計發送旅客5.4億人次

　　中國2025年四季度GDP同比增速4.5%，創三年最低季度增長水平，但全年經濟增長5%，實現了5%左右的目標。當年的固定資產投資同比下降3.8%，為1996年有歷史數據以來首現負值。滬深三大股指走勢分化，滬綜指上午收升0.13%，報4107.18點，深成指則跌0.01%，創業板指跌0.64%；兩市半日成交17911億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少1984億元或10%。

　　盤面上，旅遊及酒店股走強，大連聖亞(滬:600593)、九華旅遊(滬:603199)升停。2026年春運將於2月2日啟動，至3月13日結束，共計40日。自今日起可購買春運首日火車票，春運期間，中國鐵路預計發送旅客近5.4億人次。由於今年春節假期較長，文旅市場也將相應地迎來新的增長。春秋旅遊最新數據顯示，寒假及春節假期出遊預訂人次同比已超去年同期。去哪兒數據也顯示，截至1月14日，春節期間熱門城市的酒店預訂量同比漲七成。

　　此外，海南自貿區概念板收漲2.2%，其中海南發展(深:002163)股價漲停。海南省新聞辦公室今日舉行新聞發布會，介紹海南自貿港封關首月進展情況。自2025年12月18日至2026年1月18日凌晨，封關首月「零關稅」政策開展業務53票，貨值7.53億元，減免稅款1.09億元；離島免稅市場持續火熱，首月銷售金額48.6億元，購物人數74.5萬人次，購物件數349.4萬件，充分展現出離島免稅市場的澎湃活力。

　　另外，電網設備概念爆發，中國西電(滬:601179)、大連電瓷(深:002606)等多股漲停。商業航天概念也表現活躍，光伏電池等集體拉升。下跌方面，AI應用方向繼續下挫，算力概念、保險等金融股走頹。
《經濟通通訊社19日專訊》

