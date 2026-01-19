《Ａ股行情》GDP達標，滬綜指收升0.29%止四連跌，兩市成交縮逾一成

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 兩市成交額2.7萬億元縮量10.5%
▷ 2025年GDP同比增5%達年度目標
滬深股市指數今天升跌不一，滬指反覆收升0.29%，收報4114點，終止四連跌，深成指也升0.09%，創業板指則跌0.7%。成交量回落，滬深兩市全日交易額2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日縮量3179億元或10.5%。
內地2025年四季度GDP同比增速放緩至4.5%，增速創三年最低單季水平；全年經濟增長5%，有驚無險實現年度目標。不過全年固定資產投資同比下降3.8%，為有紀錄以來首現負值。單就2025年12月來看，規模以上工業增加值同比增長5.2%，增速創三個月高位，社會消費品零售總額同比僅增長0.9%，為三年最低水平。
分析人士指出，2025全年經濟有驚無險實現5%的增長目標，但內需不足已成為顯著制約。倘若今年增速目標繼續定在「5%左右」，就需要採取更有力的措施提振內需。此外他們還認為，人行近日表示未來仍有降息降準空間，預計貨幣政策對經濟仍有支撐。
今日航天航空板塊領漲大市，中國航發「太行三兄弟」完成評估驗收，旗下上市公司航發動力(滬:600893)、航發控制(深:000738)、航發科技(滬:600391)紛紛漲停。專家指評估驗收完成，標誌著中國航發突破了燃氣輪機研發設計、關鍵材料開發、關鍵部件製造、試驗驗證和運行維護等核心技術，將有力帶動中國燃氣輪機行業產業化、商業化發展。
此外，貴金屬板塊再度活躍，四川黃金(深:001337)、招金黃金(深:000506)漲停。美國總統特朗普威脅就格陵蘭島控制權問題對歐洲國家徵收額外關稅後，投資者紛紛湧入避險資產，黃金和白銀價格攀升至新高。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4734.46
|+0.05
|上證指數
|4114.00
|+0.29
|11901.40
|深證成指
|14294.05
|+0.09
|15182.90
|創業板指
|3337.61
|-0.70
|科創50
|1506.86
|-0.48
|B股指數
|260.51
|+0.56
|1.71
|深證B指
|1257.11
|-0.22
|0.72
