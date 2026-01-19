  • 會員
19/01/2026 09:43

《Ａ股焦點》多家光伏龍頭預告業績虧損，通威股份預虧100億挫近5%

　　多家光伏龍頭企業日前陸續發布2025年業績預告，其中5家企業合計預虧在289億元（人民幣．下同）至328億元。自2023年第四季度光伏行業出現普遍虧損以來，多家光伏龍頭企業已連續九個季度虧損，且目前供需的階段性失衡仍在持續。

　　隆基綠能(滬:601012)預計2025年度虧損60億元至65億元；通威股份(滬:600438)預計虧損90億元至100億元；愛旭股份(滬:600732)預計虧損為12億元至19億元；TCL中環(深:002129)預計虧損82億元至96億元；晶澳科技(深:002459)預計虧損45億元至48億元。

　　天合光能(滬:688599)和晶科能源(滬:688223)尚未披露業績虧損金額範圍，但在業績預虧公告中，兩家公司分別表示，預計2025年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為負值，公司2025年年度經營業績將繼續出現虧損。此外，鈞達股份(02865)(深:002865)和大全能源(滬:688303)等頭部企業也均預計2025年度虧損。

　　光伏概念股兩邊走，通威股份現下挫近5%，隆基綠能挫超3%，晶澳科技挫逾2%，愛旭股份跌近3%，天合光能跌超1%，TCL中環跌1%，大全能源跌近1%；不過，鈞達股份A股升超3%，邁威股份(深:300751)揚逾8%，特變電工(滬:600089)漲超5%。
《經濟通通訊社19日專訊》

