AH股新聞

19/01/2026 09:25

【人行操作】人行1583億逆回購利率持平，淨投放722億

　　人民銀行公布，今日進行1583億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
　
　　公開市場今日有861億元逆回購到期，即今日淨投放722億元。

　　本周公開市場將有9515億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期861億元、3586億元、2408億元、1793億元、867億元。此外，周五還將有1500億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社19日專訊》

