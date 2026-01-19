【人行操作】人行1583億逆回購利率持平，淨投放722億

人民銀行公布，今日進行1583億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有861億元逆回購到期，即今日淨投放722億元。
本周公開市場將有9515億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期861億元、3586億元、2408億元、1793億元、867億元。此外，周五還將有1500億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社19日專訊》
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票
19/01/2026 09:25
人民銀行公布，今日進行1583億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有861億元逆回購到期，即今日淨投放722億元。
本周公開市場將有9515億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期861億元、3586億元、2408億元、1793億元、867億元。此外，周五還將有1500億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社19日專訊》
當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON