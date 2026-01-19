  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

19/01/2026 09:33

【ＡＩ】飛書據報將與安克創新推出首款硬件產品「AI錄音豆」

　　據《36氪》旗下聚焦AI發展的微信公眾號「智能湧現」今日引述消息報道，字節跳動旗下一站式企業協作與管理平台飛書，將與安克創新(深:300866)聯合發布一款名為「AI錄音豆」的智能錄音硬件。據了解，這是飛書旗下首款硬件產品。

　　報道引述多位接近飛書的人士表示，這款AI錄音豆在飛書內部屬於探索性項目，飛書產品團隊負責軟件部分研發工作。報道引述所獲得的資料透露，這是一款重量僅10克的圓形設備，外觀呈豆狀，機身搭載雙MEMS麥克風陣列，整機配合充電艙重量約48克。產品支持藍牙與Wi-Fi兩種傳輸模式，主打無感佩戴和隨時錄音。

　　據介紹，用戶可將「AI錄音豆」夾在衣領、口袋邊緣，或通過磁吸配件固定在手機背面，方便在日常會議、客戶拜訪、甚至通勤路上隨時開啟錄音，不必專門掏出手機打開App。

　　此外，「AI錄音豆」支持實時紀要功能，用戶能夠在錄音中實時查看字幕和AI總結，並且支持柱狀圖等多種圖例樣式。同時，「AI錄音豆」配合充電艙可實現超過32小時的總續航，存儲空間為8GB，可保存約250小時音頻，並具備快充能力--充電10分鐘可錄音2小時。
《經濟通通訊社19日專訊》

