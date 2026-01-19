  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 09:37

【聚焦數據】統計局：12月70城樓價環比總體下降，同比降幅擴大

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國家統計局：2025年12月70城房價環比降，同比降幅擴大
▷ 一線城市新樓及二手樓環比降幅收窄，上海新樓漲0.2%
▷ 上海新樓同比漲4.8%，北京二手樓同比降8.5%

　　國家統計局今日公布2025年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，12月70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體下降、同比降幅擴大。
　
*一線城市新樓及二手樓售價環比降幅收窄*
　
　　12月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，上海上漲0.2%，北京、廣州和深圳分別下降0.4%、0.6%和0.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅擴大0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.4%，降幅與上月相同。
　
　　12月份，一線城市二手住宅銷售價格環比下降0.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.3%、0.6%、1.0%和0.6%。二、三線城市二手住宅銷售價格環比均下降0.7%，降幅均擴大0.1個百分點。
　
*上海新樓12月同比漲4.8%，北京二手樓同比降8.5%*
　
　　12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降1.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，上海上漲4.8%，北京、廣州和深圳分別下降2.4%、4.8%和4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降2.5%和3.7%，降幅分別擴大0.3個和0.2個百分點。
　
　　12月份，一線城市二手住宅銷售價格同比下降7.0%，降幅比上月擴大1.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降8.5%、6.1%、7.8%和5.4%。二、三線城市二手住宅銷售價格同比均下降6.0%，降幅分別擴大0.4個和0.2個百分點。
《經濟通通訊社19日專訊》

