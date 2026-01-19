  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 11:36

【數據解讀】中國去年出生率創76年最低，勞動人口佔比進一步減少

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年末中國人口140489萬人，同比減少339萬
▷ 出生率5.63‰，死亡率8.04‰，自然增長率-2.41‰
▷ 勞動年齡人口佔比60.6%，60歲以上佔比23.0%

　　國家統計局公布，2025年末全國人口（不包括港澳台居民和外籍人員）140489萬人，比上年末減少339萬人，連續四年負增長。全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰，《路透》指，這創下1949年有數據記錄以來最低；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰，為1969年以來最高；人口自然增長率為-2.41‰，對比2024年末的-0.99‰，下降速度明顯加快。

*四年來人口累計減少771萬人*

　　據《路透》計算，自2022年內地總人口首現負增長以來，四年來人口已累計減少771萬人。報道稱，儘管中國自2021年開始實施「三孩」政策，並著力降低生育、養育、教育成本，但近幾年出生率仍延續低迷狀態。去年中國發布的「十五五」規劃建議提出，更多「投資於人」，促進人口高質量發展。此前中國已開始對3周歲以下嬰幼兒按年發放育兒補貼。

　　報道又指，作為出生率的領先指標，2024年中國結婚人數驟降五分之一，創歷史最大降幅，登記結婚的夫婦僅略超610萬對，低於2023年的768萬對。去年末，中國國家醫保局進一步提出，積極適應人口發展戰略；合理提升產前檢查醫療費用保障水平，力爭全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。

*60歲以上人口佔比增1個百分點*

　　報道指出，中國人口出生率持續低迷，加劇人口結構老齡化趨勢，中國勞動力人口也連續減少。統計局數據顯示，2025年末，16-59歲勞動年齡人口在全國人口中佔比60.6%，較2024年末減少0.3個百分點；60歲及以上人口佔比23.0%，較2024年末增加1個百分點，其中65歲及以上人口佔比15.9%，較2024年末增加0.3個百分點。這將加劇對未來中國勞動力短缺的憂慮。

　　中國勞動人口下降的情況早於總人口下降出現。統計局的數據顯示，中國勞動年齡人口在2011年前後已經達到峰值，隨後開啟逐年下滑趨勢。

　　另外，2025年末，全國城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為67.89%，比上年末提高0.89個百分點。
《經濟通通訊社19日專訊》

