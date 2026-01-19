《中國房產》中指院：料今年地產政策以穩定預期、縮短調整時間為目標

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中指研究院今日發文分析2026年樓市走勢稱，預計2026年房地產政策將進入以穩定預期、縮短調整時間為目標的新階段，並圍繞激活需求和優化供給落實相關舉措。根據中指測算，2026年全國房地產市場預計將呈現「銷售延續回落態勢，開工維持低位，投資調整壓力仍較大」的特點。



激活需求方面，一是北上深等城市限制性政策具備進一步優化空間；二是預計繼續通過降低房貸利率、降低交易稅費等方式降低購房成本。



優化供給方面，「十五五」規劃建議強調「投資於人」，預計未來有望通過加大住房租金或購房補貼等「補人頭」方式落實住房保障，同時繼續加大存量商品房和存量閒置土地收儲力度，加速改善市場供求關係。



*料今年房地產投資額同比降幅收窄至11%*



銷售規模方面，中指院稱，經濟基本面的好轉與居民就業收入預期改善，仍是購房需求修復的重要基礎。中性情形下，預計2026年全國新建商品房銷售面積同比下降6.2%（2025年為下降8.7%）。



投資開工方面，在控增量、優存量政策導向下，中性情形，預計2026年房屋新開工面積下降8.6%，降幅較過去幾年明顯收窄；預計房地產投資額同比下降11%（2025年為下降17.2%）。供給端縮量將有助於市場庫存下降，推動供求關係改善。



市場方面，當前市場整體仍處於「去庫存」階段，受近年新開工及土地成交面積整體明顯縮量影響，除部分核心城市新房供應保持一定規模外，多數城市新樓盤供應有限，市場以消化存量未售項目為主，市場供求修復仍需時間。

《經濟通通訊社19日專訊》