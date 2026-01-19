  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 15:25

《中國要聞》金銀價格屢創新高，深圳水貝現「投資銅條」

　　國際黃金、白銀價格今日再創新高，另一種投資金屬悄悄興起。綜合內媒報道，內地最大黃金珠寶集散地深圳水貝有不少商家本月推出純銅999.9投資銅條試探市場，規格有500克和1000克兩種，不過以1000克居多，一條1000克的投資銅條報價從人民幣180元至280元不等。

　　報道指，記者近日走訪水貝市場多個交易中心，未見投資銅條實物。有商家明言，投資銅條需要預訂，預訂時間3至7天不等。商家又指，這兩天問的人比較多，真正下單的人很少，「大家普遍比較關心的是將來的回收問題」。報道認為，對於消費者而言，追逐投資金條、銀條甚至銅條，背後其實是希望手上的資產能夠「保值」，也在一定程度上體現出普通消費者的「資產配置荒」。

　　去年，以銅為代表的大宗商品價格大幅上漲，銅全年價格漲幅超過30%。不過，報道引述貴金屬投資客指出，「銅適合一噸一噸囤，不適合一斤一斤囤。銅條的溢價空間太大了，放幾年都回不了本」，而且銅不具備避險和貨幣屬性，主要是由工業需求推動，所以銅並不適合作為個人投資。
《經濟通通訊社19日專訊》

