輕鬆護老
AH股新聞

19/01/2026 16:00

《中美關係》逾半受訪在華美企料去年盈利，外交部：印證「合則兩利」

▷ 52%在華美企預計2025年盈利，服務業佔61%
▷ 57%美企計劃加大在華投資，71%未考慮轉移業務
▷ 外交部稱美企成功印證「合則兩利」發展原則

　　中國美國商會上周五（16日）發布最新《中國商務環境調查報告》稱，52%受訪美企預計，其2025年將實現盈利或大幅盈利，較上一年度提升6個百分點。其中，服務業的表現尤為突出，61%的受訪企業預計將實現盈利。

*近六成受訪美企擬加大在華投資，逾七成稱未考慮轉移業務*

　　與此同時，超半數受訪企業(57%)計劃未來加大在華投資，主要驅動因素包括中國市場的戰略重要性和長期市場潛力，而雙邊經貿關係的不確定性及經濟前景則是一些美企的主要擔憂。71%受訪企業表示中國作為戰略性市場，仍是其業務布局的錨點，因此暫未考慮向境外轉移業務。52%的受訪企業仍將中國視為全球前三大投資目的地，較上一年度提升4個百分點。39%的受訪企業認為中國的投資環境有所改善，這一比例較上一年度增長6個百分點。七成受訪企業認為外企在華受歡迎程度與上一年度持平或有所提升。

　　本次調查於2025年10月22日至11月20日開展，共收集了368家會員企業的反饋。

　　中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及相關調查結果時回應稱，在華美國企業的成功故事印證了中美之間「合則兩利」，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，符合雙方共同利益。這亦再次表明中國大市場是世界大機遇，布局中國就是贏得先機，投資中國帶來豐厚回報。

*外交部：歡迎包括美企在內各國企業抓住中國發展機遇*

　　最新數據顯示，2025年中國GDP超過140萬億元人民幣，同比增長5%。郭嘉昆表示，今年是「十五五」開局之年，中國經濟蓄勢待發，動能升級將繼續為世界經濟提供穩定的引擎，增長的綠洲和創新的搖籃。中方歡迎包括美國企業在內的各國企業，抓住中國高質量發展的機遇清單，共享萬億級市場的超級紅利。
《經濟通通訊社19日專訊》

