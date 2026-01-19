  • 會員
19/01/2026 10:00

【聚焦數據】內地12月工業增加值增5.2%，優預期

　　國家統計局公布，2025年12月，規模以上工業增加值同比實際增長5.2%，增速優於預期的5%，並較11月擴大0.4個百分點。環比看，12月規模以上工業增加值比上月增長0.49%。

　　2025年，規模以上工業增加值比上年增長5.9%。

　　分三大門類看，12月採礦業增加值同比增長5.4%，製造業增長5.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.8%。
　
　　分經濟類型看，12月國有控股企業增加值同比增長3.9%；股份制企業增長5.8%，外商及港澳台投資企業增長2.7%；私營企業增長4.2%。

　　分行業看，12月份，41個大類行業中有33個行業增加值保持同比增長。其中，汽車製造業增長8.3%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長9.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長11.8%。

　　分產品看，12月份，規模以上工業623種產品中有325種產品產量同比增長。其中，鋼材11531萬噸，同比下降3.8%；水泥14416萬噸，下降6.6%；汽車341.2萬輛，下降2.8%，其中新能源汽車179.1萬輛，增長8.7%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

