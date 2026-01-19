  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 10:00

【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增0.9%遜預期，全年增3.7%

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年12月社會消費品零售總額同比增0.9%，低於預期
▷ 2025年全年社會消費品零售總額增3.7%
▷ 2025年全國網上零售額增8.6%，實物商品佔26.1%

　　國家統計局公布，2025年12月社會消費品零售總額45136億元(人民幣．下同)，同比增長0.9%，增速低於預期的1.2%，並較11月回落0.4個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額39654億元，增長1.7%。

　　2025年，社會消費品零售總額501202億元，比上年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額451413億元，增長4.4%。

*全年商品零售額增3.8%，餐飲收入增3.2%

　　按經營單位所在地分，12月城鎮消費品零售額38429億元，同比增長0.7%；鄉村消費品零售額6707億元，增長1.7%。2025年，城鎮消費品零售額432972億元，比上年增長3.6%；鄉村消費品零售額68230億元，增長4.1%。
　
　　按消費類型分，12月商品零售額39398億元，同比增長0.7%；餐飲收入5738億元，增長2.2%。2025年，商品零售額443220億元，比上年增長3.8%；餐飲收入57982億元，增長3.2%。

*全年網上零售額增8.6%*

　　按零售業態分，2025年，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店零售額比上年分別增長5.5%、4.3%、0.1%、2.6%；品牌專賣店零售額下降0.6%。
　
　　2025年，全國網上零售額159722億元，比上年增長8.6%。其中，實物商品網上零售額130923億元，增長5.2%，佔社會消費品零售總額的比重為26.1%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長14.5%、1.9%、4.1%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區