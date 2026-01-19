【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增0.9%遜預期，全年增3.7%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 2025年全年社會消費品零售總額增3.7%
▷ 2025年全國網上零售額增8.6%，實物商品佔26.1%
國家統計局公布，2025年12月社會消費品零售總額45136億元(人民幣．下同)，同比增長0.9%，增速低於預期的1.2%，並較11月回落0.4個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額39654億元，增長1.7%。
2025年，社會消費品零售總額501202億元，比上年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額451413億元，增長4.4%。
*全年商品零售額增3.8%，餐飲收入增3.2%
按經營單位所在地分，12月城鎮消費品零售額38429億元，同比增長0.7%；鄉村消費品零售額6707億元，增長1.7%。2025年，城鎮消費品零售額432972億元，比上年增長3.6%；鄉村消費品零售額68230億元，增長4.1%。
按消費類型分，12月商品零售額39398億元，同比增長0.7%；餐飲收入5738億元，增長2.2%。2025年，商品零售額443220億元，比上年增長3.8%；餐飲收入57982億元，增長3.2%。
*全年網上零售額增8.6%*
按零售業態分，2025年，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店零售額比上年分別增長5.5%、4.3%、0.1%、2.6%；品牌專賣店零售額下降0.6%。
2025年，全國網上零售額159722億元，比上年增長8.6%。其中，實物商品網上零售額130923億元，增長5.2%，佔社會消費品零售總額的比重為26.1%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長14.5%、1.9%、4.1%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》
