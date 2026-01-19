  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 10:00

【聚焦數據】內地去年固定資產投資同比跌3.8%，29年來首次為負

　　國家統計局公布，2025年全國固定資產投資485186億元（人民幣．下同），同比下降3.8%，降幅大於預期的3%，是1996年有記錄以來首次為負。其中，民間固定資產投資比上年下降6.4%。從環比看，12月固定資產投資下降1.13%。

　　分產業看，第一產業投資9570億元，比上年增長2.3%；第二產業投資177368億元，增長2.5%；第三產業投資298248億元，下降7.4%。

*製造業投資增長0.6%，管道運輸業增36%*
　
　　第二產業中，工業投資比上年增長2.6%。其中，採礦業投資增長2.5%，製造業投資增長0.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長9.1%。
　
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年下降2.2%。其中，管道運輸業投資增長36.0%，多式聯運和運輸代理業投資增長22.9%，水上運輸業投資增長7.7%。
　
　　分地區看，東部地區投資比上年下降8.4%，中部地區投資下降2.7%，西部地區投資下降1.3%，東北地區投資下降15.5%。

*內資企業固投降3.8%，外商企業降13.8%
　
　分登記註冊類型看，內資企業固定資產投資比上年下降3.8%，港澳台企業固定資產投資下降2.2%，外商企業固定資產投資下降13.8%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

