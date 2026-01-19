  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 10:00

【聚焦數據】去年地產投資降17.2%，商品房銷售額跌12.6%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年全國房地產開發投資82788億元，同比降17.2%
▷ 新建商品房銷售額83937億元，同比降12.6%
▷ 房地產開發企業到位資金93117億元，同比降13.4%

　　國家統計局公布，2025年全國房地產開發投資82788億元(人民幣．下同)，同比降17.2%，降幅較首11月擴大1.3個百分點。其中，住宅投資63514億元，下降16.3%。

　　2025年，新建商品房銷售額83937億元，下降12.6%，降幅較首11月擴大1.5個百分點；其中住宅銷售額下降13.0%。

*全年新建商品房銷售面積降8.7%*

　　2025年，新建商品房銷售面積88101萬平方米，比上年下降8.7%，幅較首11月擴大0.9個百分點；其中住宅銷售面積下降9.2%。

　　2025年，房地產開發企業房屋施工面積659890萬平方米，比上年下降10.0%。其中，住宅施工面積460123萬平方米，下降10.3%。房屋新開工面積58770萬平方米，下降20.4%。其中，住宅新開工面積42984萬平方米，下降19.8%。房屋竣工面積60348萬平方米，下降18.1%。其中，住宅竣工面積42830萬平方米，下降20.2%。

　　2025年末，商品房待售面積76632萬平方米，比上年末增長1.6%，比11月末回落1.0個百分點。其中，住宅待售面積增長2.8%。

*2025年房地產開發企業到位資金降13.4%*
　
　　2025年，房地產開發企業到位資金93117億元，比上年下降13.4%，降幅較首11月擴大1.5個百分點。其中，國內貸款14094億元，下降7.3%；利用外資25億元，下降20.8%；自籌資金33149億元，下降12.2%；定金及預收款28089億元，下降16.2%；個人按揭貸款12852億元，下降17.8%。

　　2025年12月份，房地產開發景氣指數為91.45，下降0.44，連續九個月下降。
 
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》

