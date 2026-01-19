  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 14:00

【ＦＯＣＵＳ】人口樓市「雙支柱」坍塌，供強需弱亟待破題

　　【FOCUS】中國GDP突破140萬億（人民幣．下同）之際，2025年內地出生人口卻錄1949年有數據記錄以來最低。與此同時，去年商品房銷售額較2021年的歷史峰值腰斬逾半，工業利潤「四連跌」幾板上釘釘，消費增速亦連續7個月放緩，何解？

*地產銷售腰斬，新生兒僅792萬*

　　上月中央經濟工作會議明確，「努力穩定新出生人口規模」餘音猶在，回看2021年愈來愈似一道分水嶺－－房地產業錄得最後一道餘暉（全年商品房銷售突破18萬億元），以及人口大國錄得最後一次正增長（全年净增48萬）。

　　自此之後，商品房銷售額逐級跌至12.5萬億、11.7萬億、9.7萬億，乃至最新2025年的8.4萬億元；淨增人口亦逐年縮水至-85萬、 -208萬、-139萬，乃至2025年的-339萬。最引人注目的是新出生人口，去年錄僅792萬人，較2021年縮水270萬（幾乎相當於兩個港島人口）；16至59歲勞動人口、65歲以上老齡人口，較2021年分別減少逾3000萬、增加2300萬。

　　換言之，從房產到人口，中國經濟過去數十年賴以高速增長的「雙支柱」，在2021年不約而同迎來拐點，冥冥中預示了以下數據。

*企業盈利急凍，M2膨脹超GDP*

　　正如國家統計局所指，去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟「供強需弱」矛盾突出。所謂「供強」，去年全國規模以上工業增加值增5.9%，其中裝備製造業、高技術製造業增加值分別增9.2% 、9.4%。

　　不過，社會消費品增速連續7個月下行的「需弱」背景下，首當其衝是企業盈利，首11月規模以上工業企業獲利66269億元，按年幾乎零增長（0.1%），遠遜於2021年同期的79750億元。其次是衝擊固定資產投資，去年總體增速按年降3.8%，為1996年以來首次告負。

　　盡管工業機器人、集成電路、新能源汽車、發電機組等新動能方興未艾，但若對比去年GDP較2021年增加25.2萬億元，但同期廣義貨幣（M2）餘額膨脹了102萬億，足見信用擴張，仍未能有效注入實體循環、激發終端需求。

*發改委明記者會，關注城市更新*

　　鑒於內需不足構成顯著制約，市場正密切關注當局會否下調2026年增長目標，或祭出強有力提措施實質推進「內需主導」。

　　無獨有偶，國新辦將於周二（20日）上午舉行發布會，由國家發改委介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況。其中一個關注點或是城市更新，即推進城鎮老舊小區/街區/廠房/基礎設施改造，既促進投資止跌回穩，又營造新消費場景，最終實現「投資於人」，且拭目以待。

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

上一篇新聞︰19/01/2026 14:09  《Ａ股焦點》三隻松鼠漲逾２％，部分堅果禮今日起出廠價上漲

其他
More

19/01/2026 14:32  保時捷中國總裁回應銷量下滑：預期之內，在華戰略調整初見成效

19/01/2026 14:15  【新股上市】誠益生物擬香港上市，中證監要求補充股權架構搭建及返程併購等事項

19/01/2026 14:11  【ＡＩ】內媒：宇樹科技2025年人形機器人出貨量超過5500台

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區