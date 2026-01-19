  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 17:36

《中國要聞》乘聯分會崔東樹：今年乘用車消費壓力很大，期待有長效強力接續政策

免責聲明

▷ 2025年汽車消費額同比降2%至49789億元
▷ 乘聯分會崔東樹稱2026年乘用車消費壓力大
▷ 2025年乘用車補貼低於商用車致零售暴跌

　　國家統計局公布，2025年12月社會消費品零售總額45136億元（人民幣．下同），同比增長0.9%。其中，汽車消費額5482億元，同比降5%；除汽車以外的消費品零售額39654億元，增長1.7%。2025年，社會消費品零售總額501202億元，比上年增長3.7%。其中，汽車消費額49789億元，同比降2%；除汽車以外的消費品零售額451413億元，增長4.4%。

　　乘聯分會秘書長崔東樹今日在其微信公眾號發文稱，2026年乘用車消費壓力很大，期待未來能有長效的強力接續政策。

　　他表示，2025年，國家積極實施以舊換新政策，生產需求持續增長，物價總體穩定，新能源車強勢增長，高質量發展取得新成效。當前，外部環境更趨複雜嚴峻，單邊主義、保護主義加劇，衝擊產業鏈供應鏈穩定；國內經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足、市場無序競爭等問題挑戰仍然存在，行業穩增長任務依然艱巨。

*今年商用車補貼仍然高，乘用車更新補貼下滑20%-30%*

　　他指出，隨著車市以舊換新補貼政策，引爆2025年車市，1-3季度效果特別顯著。由於2025年以舊換新的乘用車補貼力度遠低於商用車，因此2025年12月商用車補貼推動零售增長很好，乘用車暴跌。2026年仍然是商用車補貼巨高，乘用車更新補貼下滑20%-30%，乘用車消費壓力很大，期待未來能有長效的強力接續政策，減免購車人員個稅、推動新能源車下鄉、優化C7經濟型電動車駕照申領、給200公里以下續航的合規純電動車免車購稅、鼓勵結婚購車、鼓勵生育購車等更多的改善措施，拉動購車消費促進經濟增長。
《經濟通通訊社19日專訊》

