《中國要聞》「i茅台」馬年茅台酒每日「秒空」，黃牛用軟件「代搶」稱「包中」

貴州茅台今年1月1日開始在「i茅台」平台預售丙午馬年生肖酒，1月6日起正式發售，三款版本（經典版、珍享版、禮盒裝）售價介乎1899元（人民幣．下同）至3789元，但連續19天都是一開售即「秒空」，讓「搶茅台」再次成為一門生意。據《第一財經》報道，部分二手平台的代搶茅台服務報價每單介乎20元到50元不等，當中有黃牛宣稱「包中」，並曬出大量代搶成功的訂單。還有黃牛透露，較高的命中率背後有「科技與狠活」--除了憑經驗操作，還借助了輔助軟件和專門針對搶茅台的腳本。



據黃牛曬出的視頻，其操作時多部手機擺在一起，通過執行腳本自動刷新購買頁面、搶購商品。這類輔助軟件原本用於搶購演唱會門票等，但由於「i茅台」售價與市場價格之間有套利空間，特別是馬年生肖茅台單瓶溢價超過700元，因此出現了專門針對搶茅台的腳本。



還有軟件商聲稱可以「提前入場」，從而提高命中率。報道指，從一家軟件商展示的產品視頻中看到，在使用腳本前，「i茅台」購買頁面顯示為「已售罄」，而運行腳本後再返回頁面，「已售罄」竟變成了「立即購買」。



報道指，記者按軟件商的教程安裝腳本後發現，確實可以提前進入購買狀態，但點擊後系統卻提示「庫存不足」或「活動已結束」。對此，軟件商解釋稱，該腳本的主要功能是「無庫存進入訂單」，並不保證100%搶到，不過一旦商家上架或有回流庫存，使用者大概率能比其他等待頁面刷新的消費者更早一步直接付款。

