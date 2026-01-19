  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/01/2026 16:30

【內房困局】珠海萬達商管新CEO非出自太盟體系，分析指繼續向萬達放權

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 珠海萬達商管CEO由許粉接任黃德煒
▷ 太盟等投資方持有新達盟60%股份，萬達持股降至40%
▷ 黃德煒為太盟投資合夥人及前CEO

　　據《21財經》報道，珠海萬達商業管理集團股份有限公司（下稱「珠海萬達商管」）近日發布新的人事任命，由許粉接替黃德煒出任首席執行官（CEO）。

　　公開履歷顯示，許粉於2006年9月加入萬達集團，2021年6月成為北區負責人，2025年出任珠海萬達商管副總裁兼北區公司總裁，同時兼任北京、鄭州等地萬達廣場商業管理公司執行董事、經理等職務。　

　　珠海萬達商管方面今日上午確認了上述人事消息。在珠海萬達商管微信公眾號今早發布的關於新達盟商管2025年年終盛典的文章中，許粉以珠海萬達商管CEO的身份作2025年度工作報告。

　　分析人士指出，出自萬達體系的許粉接任珠海萬達商管CEO，意味著在公司執行層面繼續向萬達放權。但由於公司董事長並未發生變化，以太盟為首的投資者仍牢牢握有決策權。　

*太盟持有新達盟60%股份*

　　前任CEO黃德煒是太盟投資合夥人、太盟中國總裁。太盟投資2024年3月聯合中信資本、阿布扎比投資局等5家投資方，聯合向新達盟商管投資約人民幣600億元。珠海萬達商管是萬達輕資產運營主體，也是新達盟旗下資產。此次交易後，新投資人合計持有新達盟60%的股份，大連萬達集團的持股比例則從70.15%降至40%。

　　2025年7月，萬達老臣肖廣瑞辭去新達盟商管及珠海萬達商管CEO職務，黃德煒接任。黃德煒還與阿布扎比投資局私募股權部門中國區負責人胡正偉共同擔任這兩家公司的聯席董事長。　

　　目前，新達盟商管及珠海萬達商管的董事會成員均有10人，其中6人來自投資方，4人來自萬達。
《經濟通通訊社19日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區