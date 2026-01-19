  • 會員
AH股新聞

19/01/2026 08:23

升輝清潔(02521)執董陳黎明沽19%股權，滬上市公司華立實業成主要股東

　　升輝清潔(02521)公布，獲主要股東兼執行董事陳黎明告知，於上周五(16日）出售約3.7億股，即19%股權予東莞市華立實業(滬:603038)，出售事項將於該協議簽立後5個營業日內完成。

　　該集團指，待出售事項完成後，陳黎明約6.3%股權，且不再為主要股東，及華立實業持19%股權而將成為主要股東。
《經濟通通訊社19日專訊》

