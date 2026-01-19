  • 會員
19/01/2026 08:23

華能國電(00902)上網電量2025年第四季度跌5%，全年跌3.4%

　　華能國際電力(00902)(滬:600011)公布，按中國境內各運行電廠按合併報表口徑初步統計，2025年第四季度上網電量1061.12億千瓦時，按年下降5%，2025年全年累計上網電量4375.63億千瓦時，下降3.39%。

　　該集團指，2025年全年平均上網結算電價為每兆瓦時477.08元人民幣，下降3.48%。2025年全年，該集團市場化交易電量比例為85.43%，下降1.92個百分點。該集團指，電量下降主因風電和光伏裝機容量持續增長，但受新能源等清潔能源擠佔煤機發電空間等因素影響，煤機電量下降。

　　該集團指，在2025年第四季度，全資擁有的新加坡大士能源發電量市場佔有率18.2%，按年無明顯變動；全年累計發電量市場佔有率18.3%，降低0.9個百分點。

　　該集團指，2025年全年，新增可控發電裝機容量1.2萬兆瓦，其中新能源裝機容量7862兆瓦；關停裝機容量1190兆瓦；此外，部分機組容量調整。截至2025年12月31日，可控發電裝機容量為15.6萬兆瓦，其中新能源裝機容量約4.6萬兆瓦。
《經濟通通訊社19日專訊》

