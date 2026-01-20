《駐京專電》財政部對科技創新類貸款財政貼息，人行提供再貸款支持

財政部金融司司長于紅在國新辦新聞發布會上表示，支持推進重點產業的提質升級，加強財政金融協同來支持科技創新。對相關科技創新類的貸款給予財政貼息，央行同時提供再貸款的支持，持續推動制造業新型技術改造與中小企業數字化的轉型，加快智能化、綠色化、融合化發展，鞏固壯大實體經濟的根基。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》
20/01/2026 16:39
