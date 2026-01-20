  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 16:39

《駐京專電》財政部對科技創新類貸款財政貼息，人行提供再貸款支持

　　財政部金融司司長于紅在國新辦新聞發布會上表示，支持推進重點產業的提質升級，加強財政金融協同來支持科技創新。對相關科技創新類的貸款給予財政貼息，央行同時提供再貸款的支持，持續推動制造業新型技術改造與中小企業數字化的轉型，加快智能化、綠色化、融合化發展，鞏固壯大實體經濟的根基。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰20/01/2026 16:44  《駐京專電》財政部：中央財政安排風險分擔資金，為民企、私募…

下一篇新聞︰20/01/2026 16:13  《Ａ股動向》國盛金控完成吸收合併原國盛證券，今年承接客戶和…

其他
More

20/01/2026 16:57  【提振消費】財政部：四方面優化消費貼息，升貼息上限，納入信…

20/01/2026 16:06  【ＡＩ】百度文心助手月活用戶數突破2億，接入京東等外部MCP工具

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區