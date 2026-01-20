《駐京專電》李強召開專家、企業家座談會，MiniMax閆俊杰等發言

國務院總理李強1月19日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿的意見建議。



*MiniMax閆俊杰發言*



座談會上，中信證券首席經濟學家明明、南開大學金融學院副院長賀佳、MiniMax稀宇科技創始人、CEO閆俊杰、國家電網有限公司董事長張智剛、北京大學校長龔旗煌、中國信息通信研究院院長余曉暉、首都醫科大學附屬北京天壇醫院院長王擁軍、中國東方演藝集團國家一級編導周莉亞、羽毛球名將石宇奇等先後發言。閆俊杰是繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位出席此類座談會的AI大模型企業代表。



大家認為，去年是很不平凡的一年，面對複雜嚴峻的外部形勢，國家加大逆周期調節力度，在穩增長、調結構、惠民生等方面推出很多務實舉措，發展中的積極因素不斷積累，要素流動持續活躍，市場信心明顯增強，取得的成績實屬不易。大家還結合各自領域，就做好今年和「十五五」時期經濟社會發展工作提出了意見建議。



*集中力量辦好自己的事，一定能鞏固拓展經濟穩中向好勢頭*



李強指出，今年是「十五五」開局之年，外部形勢依然複雜多變，不確定難預料因素增多，經濟發展中老問題、新挑戰還有不少。但要看到，中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，高質量發展前景廣闊。只要堅定信心，直面問題，集中力量辦好自己的事，就一定能不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭，牢牢把握發展主動權。



*把發展的戰略基點放在擴大內需上*



他強調，以高質量發展的確定性應對發展環境的不確定性。要突出高質量發展的目標引領，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，注重各類政策組合發力，強化改革舉措與宏觀政策協同，在質的有效提升上取得更大突破。要拓寬高質量發展的實現路徑，強化創新驅動，深化改革開放，把發展的戰略基點放在擴大內需上，不斷增強發展的內生動力。要在推動高質量發展中切實保障和改善民生，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，培育新的經濟增長點，持續增進民生福祉。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》