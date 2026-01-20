《駐京專電》最高檢：依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 最高檢協同金融監管總局、證監會打擊金融非法中介及證券犯罪
▷ 最高檢加強人工智能、數據知識產權等前沿司法問題研究指導
全國檢察長會議19日在京舉行，最高人民檢察院對充分運用法治力量服務高質量發展等方面作出部署。最高檢要求，檢察機關要依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪，促進營造法治化營商環境。
*嚴懲走私出口戰略礦產、虛擬幣洗錢、操縱市場等*
最高檢要求，嚴懲走私出口戰略礦產等犯罪，維護國家戰略利益；會同金融監管總局等依法治理金融領域非法中介亂象，嚴懲非法集資、金融詐騙等犯罪，全鏈條打擊金融「黑灰產」，保障金融穩健運行，保護人民群眾財產安全；加大反洗錢工作力度，突出懲治利用地下錢莊、虛擬幣洗錢等犯罪。最高檢提出，會同中國證監會深化資本市場法治建設，完善證券檢察派駐工作機制，從嚴懲治財務造假、操縱市場等證券犯罪，維護資本市場安全。
*深化違規異地執法專項監督，強化反壟斷等司法*
最高檢強調，要聚焦做強國內大循環，依法服務建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和落實「兩個毫不動搖」，落實民營經濟促進法，依法平等保護各類經營主體。協同健全規範涉企執法長效機制，強化產權執法司法保護。深化違規異地執法和趨利性執法司法專項監督，完善監督措施，著重監督糾正涉企執法司法突出問題、普遍性問題，推動標本兼治。強化反壟斷和反不正當競爭司法，依法服務全國統一大市場建設。
*加強對涉人工智能等前沿司法問題研究指導*
在強化新質生產力司法保障方面，最高檢提出要把服務高水平科技自立自強作為重點，護航因地制宜發展新質生產力；著力加強原始創新和關鍵核心技術知識產權司法保護，加強對涉人工智能、具身智能、數據知識產權等前沿司法問題的研究指導，依法保護科技創新主體合法權益；深化知識產權惡意訴訟監督，協同國家知識產權局等開展知識產權代理行業專項整治，促進營造良好創新生態。最高檢要求，深化知識產權檢察綜合履職，持續加強專業化建設，完善「一案四查」辦案機制，提升知識產權檢察保護能力水平。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》
