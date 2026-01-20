  • 會員
AH股新聞

20/01/2026 10:40

《駐京專電》發改委：正謀劃推進一批「十五五」高技術產業重大工程

　　國新辦今日就落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局有關情況舉行新聞發布會。發改委國民經濟綜合司司長周陳在會上表示，新能源、新材料、航空航天、量子科技、生物製造、具身智能等新的經濟增長點正在蓄勢待發，新型儲能裝機規模已經突破了1億千瓦，佔全球比重超過40%。從2025年的數據看，高技術製造業增加值佔規模以上工業的比重已經超過17%，目前發改委正在謀劃推進一批「十五五」時期的高技術產業標誌性引領性重大工程。

　　展望2026年，中國經濟結構將持續向「優」、發展動能持續向「新」、整體發展態勢持續向「好」，新質生產力穩步發展，消費與投資、科技與產業、城鄉與區域都將釋放出巨大的發展潛能。

*去年數字經濟增加值料達49萬億，佔GDP約35%*

　　周陳並指，2025年數字經濟增加值有望達到49萬億元人民幣，佔GDP的比重約35%，未來將創造出更大的市場空間。中央經濟工作會議已經部署建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區三個國際科技創新中心，近期設立的國家創業投資引導基金專門設立了3支區域基金，通過投資「子基金＋直投項目」實現逐級放大，正在加快打造形成全球科技創新高地和新興產業重要策源地。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

