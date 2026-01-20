《駐京專電》發改委：優化資金分配、統一補貼標準，擴大以舊換新政策效益

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發改委資源節約和環境保護司司長王善成在國新辦發布會上表示，元旦前發布的2026年「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策安排，優化「兩新」支持範圍和補貼標準，完善各環節實施機制，加強項目和資金全鏈條管理，將進一步提升政策的準確性、便利性、有效性，持續放大「兩新」的政策效能。



其中，在消費品以舊換新方面，一是優化資金分配。綜合考慮消費潛力、政策執行情況等因素，合理確定各地資金分配規模。二是統一補貼標準。落實全國統一大市場建設要求，對汽車報廢更新、汽車置換更新、6類家電以舊換新、4類數碼和智能產品購新，在全國範圍內執行統一的補貼標準。三是均衡使用資金。合理把握工作節奏，按季度分批次下達中央資金，指導地方均衡有序支出補貼資金，做好跨周、跨月、跨季度平穩銜接。督促地方建立補貼資金預撥制度，解決資金拖欠問題，緩解企業墊資壓力。四是打擊違法行為。嚴格資金審核，精準識別各類違法違規行為。嚴格價格管理，對騙補套補、「先漲後補」等行為，發現一起、查處一起、曝光一起、打擊一起。



*去年超3.6億人次申領以舊換新補貼，帶動銷售額超2.6萬億*



另外，王善成表示，2025年安排超長期特別國債資金支持大概有8400個設備更新項目，帶動總投資超過1萬億元人民幣，支撐全年設備工器具購置投資同比增長11.8%，拉動全部投資增長1.8個百分點。2025年超過3.6億人次申領消費品以舊換新補貼，帶動相關商品銷售額超過2.6萬億元人民幣，直接拉動社會消費品零售總額增長0.6個百分點。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》