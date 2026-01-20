  • 會員
20/01/2026 11:41

《駐京專電》發改委：將制定出台招商引資鼓勵和禁止事項清單

　　國家發改委體制改革綜合司司長王任飛今日在國新辦發布會上表示，今年中央經濟工作會議把縱深推進全國統一大市場建設納入2026年經濟工作的總體要求，進一步凸顯了這項工作的重要性。下一步，發改委將研究制定全國統一大市場建設條例，加強法治保障，同時將制定出台妨礙建設全國統一大市場事項清單和招商引資鼓勵和禁止事項清單，明確地方在促進經濟發展時「哪些能做，哪些不能做」。此外，還將完善有利於統一市場的統計財稅考核制度，健全激勵約束機制。

*進一步清理消費領域不合理限制措施*

　　王任飛又表示，接下來，要增強改革與財政金融政策的協同，今年將繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。同時，將增強改革與消費投資政策的協同。消費方面要從放寬准入、優化監管等入手，進一步清理消費領域不合理的限制措施，建立健全適應新消費的新業態、新模式、新場景的管理辦法，加快培育消費新增長點。再次，要增強改革與產業政策的協同，縱深推進全國統一大市場建設。最後要增強改革與創新政策的協同，協同推進准入要素和場景改革，優化新業態、新領域市場准入環境。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

