  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

20/01/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)2737.79
寒武紀(688256)1828.21
兆易創新(603986)1651.22
海光信息(688041)1382.80
萬華化學(600309)1345.58
特變電工(600089)1301.30
藥明康德(603259)1297.79
長電科技(600584)1295.11
中國平安(601318)1218.85
三一重工(600031)1086.34
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)3193.36
新易盛(300502)2824.08
中際旭創(300308)2491.17
立訊精密(002475)2270.58
陽光電源(300274)2264.10
通富微電(002156)1756.08
信維通信(300136)1583.21
三花智控(002050)1501.09
北方華創(002371)1067.23
科大訊飛(002230)1062.45

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

上一篇新聞︰20/01/2026 17:40  《海納智見－王勝祖》中國策略－上行趨勢下的震盪，耐心掘金結構

其他
More

20/01/2026 18:03  《Ａ股動向》廣汽回應「廣汽汽車芯片一半將由格力芯片替代」：…

20/01/2026 17:58  去年玉蘭債發行規模創新高，中歐關係持續改善有望推動擴容

20/01/2026 17:49  【聚焦數據】去年廣東人均可支配收入同比增4.3%，人均消費支出增4%

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區