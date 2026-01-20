  • 會員
AH股新聞

20/01/2026 11:13

《基金觀點》景順：中國股市與人幣持續強勁，料有望進一步持續空間

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2025年中國GDP年增率5.0%符合政府目標
▷ 12月出口按年增6.6%高於市場預期
▷ 中國股市與人民幣表現強勁，人行或下調利率

　　中國2025年GDP年增率為5.0%，與政府設定的目標一致。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，經濟增長主要由穩健的製造業活動與強勁出口帶動。由於過去一年中國經歷前所未有的貿易不確定性，這一表現尤為亮眼，也顯示政策制定者具備在必要時推出支持性措施、確保達成增長目標的政策準備。

*料出口與貿易維持穩健，私人投資預期出現溫和復甦*

　　雖然第四季經濟按年增長率由前一季的4.8%放緩至4.5%，但在年底前，整體動力持續改善，出口、服務業與工業生產表現愈趨穩健。例如，12月份出口大幅反彈，以美元計價按年增6.6%，遠高於市場預期的一倍以上。

　　另外，零售銷售、固定資產投資與房地產行業仍處於相對疲弱階段。不過，自2026年初以來的高頻數據顯示，整體增長態勢仍具支撐，儘管農曆新年效應可能在短期內令數據表現出現一定程度的偏差。

　　展望未來，仍預期出口與貿易將維持穩健，主要受惠於一些製造業領域的競爭優勢，以及日益多元化的出口結構。同時，私人投資預期也將出現溫和復甦。

*經濟將受惠AI投資增加及多項提振內需政策支持*

　　在2025年12月召開的中央經濟工作會議上，穩定房地產市場與強化內需被列為政策重點。因此，預計未來可能有更多支持性措施出台，以促進房市企穩，以及短期內更多提振家庭消費的政策出台，例如擴大以舊換新等政策。

　　儘管未來一年出口對經濟增長的支持可能減弱，但仍預計2026年中國經濟年度按年增長率可望接近5%。此增長前景將受惠於人工智能相關投資的增加，以及多項促進投資與提振內需的政策支持。

*人行仍可能下調政策利率，為風險資產提供支持*

　　今年年初以來，中國股市與人民幣表現強勁，這強勁表現仍有進一步持續的空間。年初的升勢主要源於A股與H股市場整體流動性充裕。中國人民銀行已啟動貨幣政策寬鬆循環，預期年內仍可能進一步下調政策利率，持續為中國風險資產提供具支持性的宏觀環境。

　　除流動性以外，多項結構性因素亦有助於支持股市相對強勁表現。整體股市估值仍屬合理，尤其相較於全球其他市場；同時，IPO儲備項目保持穩健，有助提升市場深度與維持投資者興趣。

　　在此背景下，市場具備出現正面驚喜的條件。儘管海外投資者在一段時間內保持相對審慎的態度，但隨著政策支持力度加大以及經濟增長潛力愈趨明朗，外資重新布局的空間正持續擴大。今年或將成為全球投資者開始實質性重新配置中國股票與人民幣的一年。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道20日專訊》

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

