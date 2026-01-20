《神州頭條》財經報章頭版摘要：經濟總量首破140萬億元，增速達5%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會

中共中央政治局常委、國務院總理李強1月19日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿的意見建議。



「穩、進、新、韌」--四個關鍵字透視2025年中國經濟

1月19日，國家統計局發布數據顯示，初步核算，2025年全年國內生產總值1401879億元，按不變價格計算，比上年增長5.0%。國家統計局局長康義當日在國新辦新聞發布會上表示，「十四五」勝利收官，第二個百年奮斗目標新征程實現良好開局。對於過去一年的經濟表現，可以用「穩、進、新、韌」四個字作簡要概括。



從嚴懲治證券犯罪，維護資本市場安全

1月19日在京舉行的全國檢察長會議上，最高人民檢察院對充分運用法治力量服務高質量發展等方面作出部署。最高檢要求，檢察機關要依法維護經濟金融安全，嚴懲嚴重經濟犯罪，促進營造法治化營商環境。





《上海證券報》



經濟總量首次突破140萬億元，增速達到5%

國家統計局1月19日發布數據顯示：2025年我國國內生產總值(GDP)首次突破140萬億元，以5%的增速實現了年初設定的預期目標。消費和工業兩大「壓艙石」加快增長，消費市場規模突破50萬億元，製造業增加值達到34.7萬億元，製造業有望繼續保持全球第一。



嚴防市場大起大落，鞏固資本市場穩中向好勢頭

當前，資本市場築牢風險防波堤防浪堤，推動構建中國特色穩市機制，市場呈現回暖向好態勢。中國證監會日前召開2026年系統工作會議，部署新一輪資本市場改革任務，將「穩」擺在首要位置。



年內首次結構性「降息」落地，金融支持實體力度更大、結構更優

年內首次結構性「降息」正式落地。根據中國人民銀行日前公告，為更好發揮結構性貨幣政策工具的激勵作用，引導金融機構加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，自2026年1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。





《證券時報》



增長5%！2025年中國GDP跨越140萬億元關口

1月19日，國新辦舉行2025年國民經濟運行情況發布會。國家統計局局長康義表示，面對復雜嚴峻的外部環境和國內多重挑戰，中國經濟頂住壓力、穩中提質，全年國內生產總值(GDP)同比增長5.0%，經濟總量首次突破140萬億元大關，「十四五」主要目標任務圓滿完成。



實探上海銀髮經濟：打破科技與老年群體「最後一米」體驗壁壘

證券時報記者近日實探上海銀髮商店時了解到，這座開業尚未滿月的全市首家銀髮商店反響火爆，已成為滬上老年群體的「網紅店」。截至開業第三周，門店銷售額突破40萬元，適老化改造等服務意向訂單約149萬元。