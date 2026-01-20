  • 會員
AH股新聞

20/01/2026 17:00

《鍾之日記》貼息加碼，消費股漲

摘要
▷ 中國延長個人消費貸款貼息至2026年底，擴大範圍
▷ 泡泡瑪特回購股份並推聯名手機，股價漲9%
▷ 中國中免收購DFS大中華區業務，股價升3.7%

　　1月20日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美股隔晚假期休市，港股連跌三日後今早繼續低開，其後跌幅逐漸擴大，低見26363後回順，科網股普遍受壓，泡泡瑪特(09992)逆市走強，午後大市逐漸回穩，恒指全日跌幅收窄至76點或0.3%，報26487，連續第四日下跌，累計跌幅約1.9%；全日主板成交近2378億元。

*A股三大指數齊跌，地產股全日強勢*

　　國家發改委指出，當前中國經濟運行存在供強需弱的問題，接下來要堅持把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求；今年發改委將研究制定出台2026-2030年擴大內需戰略實施方案，提供強有力的創新舉措和要素保障。

　　A股三大指數今日集體下跌，滬指收跌0.01%報4113.65點，深成指跌0.97%，創業板指跌1.79%。滬深兩市全天成交額2.78萬億元人民幣，較上一個交易日回升2.6%。

　　盤面上，國防和5G通信板塊大幅下挫，半導體板塊先升後回，另外海南自貿概念跌幅居前。至於地產股則全日強勢，板塊指數升逾2%。2025年12月新房房價同比跌2.7%為五個月最大跌幅，一線和二三線均下行但趨勢分化。華泰證券指出，12月數據顯示行業仍處於築底企穩之中，中央經濟工作會議表明中央穩地產的堅定態度，此外，降準降息通道的形成也將為行業穩定提供更好的宏觀環境，「優供給」導向有望推動企業競爭格局重塑。

　　貴金屬板塊逆勢走高，湖南白銀(深:002716)、招金黃金(深:000506)雙雙漲停；受格陵蘭島緊張局勢影響，現貨黃金今日首次突破4700美元/盎司大關，再創歷史新高；白銀則接近紀錄高位。

*泡泡瑪特彈升9%，近兩年來首回購*

　　潮玩品牌泡泡瑪特(09992)近期受其代工廠剝削勞工等負面消息纏身，連日捱沽後終祭出回購救價，昨日在公開市場回購140萬股，每股作價177.7元至181.2元，涉資逾2.5億元，為近兩年來首度回購。市場憧憬相關舉措或反映公司對自身業務發展及長遠價值的信心。

　　摩根士丹利表示，泡泡瑪特自2024年初以來首次回購股份，預計能夠吸引更多投資者的關注，特別是那些等待股價催化劑的投資者。大摩並稱，目前泡泡瑪特增長強勁，驅動因素清晰，長期邏輯明確。預計泡泡瑪特2025年淨利潤達126億元人民幣，且在去年末有200億元人民幣的淨現金，表明公司擁有充足的財務資源給股東帶來更多回報。

　　另外，泡泡瑪特進一步拓展跨界合作，近日與榮耀合作推出聯名手機。內媒報道，「榮耀500 Pro MOLLY 20周年限定版」昨晚正式發布，售價4499元人民幣，國補到手價3999元人民幣，將於周日（25日）早上10時08分正式開售。

　　據介紹，聯名款機身實現定製，榮耀500 Pro曜石黑搭配MOLLY小畫家形象。此外，聯名款還實現系統定制，包括Molly專屬主題、壁紙、充電特效、拍照浮水印等。榮耀500 Pro MOLLY限定禮盒亦同時登場，內含火漆邀請函、MOLLY彩窗透卡、相機樣式手機殼、定製卡針、手機掛繩以及膠片貼紙。
　
　　回購股份加上推出首款潮玩手機，刺激泡泡瑪特股價盤中彈一成逼近200元，全日收升9%，報197.2元，為表現最佳藍籌。

*內地加碼貸款貼息等政策，消費股見漲*

　　中國中免(01880)昨日（19日）與DFS新加坡、DFS香港簽訂框架協議，擬以不超過3.95億美元現金收購對方持有的DFS大中華區旅遊零售業務相關股權及資產，資金來源為中免國際自有資金。DFS香港與DFS新加坡均由LVMH及麥禮賢家族最終擁有。

　　同日，中國中免與LVMH簽署戰略合作諒解備忘錄，擬在雙方戰略契合的零售領域建立合作關係。另外，LVMH及麥禮賢家族將以每股77.21元認購中免在香港新發行的H股，與上日收市價87.4元相比約有11.7%折讓。中國中免今日股價曾飆逾一成，最終收升3.7%，報90.65元。

　　高盛研報引述一名旅遊零售及免稅行業專家指，對海南免稅銷售成長持審慎樂觀態度，認為整體競爭環境保持相對穩定，預計中國中免將維持其70%至80%市場份額，並認為未來2至3年內不太可能出現新的免稅市場進入者。

　　中國政府持續加碼擴內需，帶動消費板塊表現。財政部、人行及金管總局發布通知，將個人消費貸款財政貼息政策實施期限延長至2026年底，政策到期後，將根據實施效果視情研究延長政策期限。政策並擴大支持範圍，納入信用卡帳單分期業務，年貼息比例為1個百分點；同時提高貼息標準，取消單筆消費貼息金額上限500元人民幣等要求。

　　國家發改委資源節約和環境保護司司長王善成表示，今年「兩新」政策安排已經公布，進一步優化政策支持範圍、補貼標準和實施機制，各地接續實施消費品以舊換新，實現政策平穩過渡和有序銜接。消費品以舊換新方面，將優化資金分配，綜合考慮消費潛力、政策執行情況等因素，合理確定各地資金分配規模；對汽車報廢更新、汽車置換更新、6類家電以舊換新、4類數碼和智能產品更新，在全國範圍內執行統一補貼標準。　

　　受政策提振，消費股見漲。華潤啤酒(00291)升逾3%，李寧(02331)彈超2%，美的集團(00300)升約1.5%，海爾智家(06690)升1%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

